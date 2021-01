Priorità da rivedere in attacco per la Juventus: il Genoa dice di no al trasferimento in prestito di Scamacca. In lista, ora, restano in tre

Il Genoa va avanti per la sua strada e complica i piani di mercato della Juventus. La società ligure – protagonista nei primi giorni di trattative con l’acquisto di Kevin Strootman – ha chiuso ogni possibilità di trasferimento per Gianluca Scamacca. L’attaccante – in prestito dal Sassuolo – era stato individuato dai bianconeri come prima scelta per l’attacco, ma il club rossoblù ha deciso che non vuole privarsene.

Calciomercato Juventus, Scamacca resta al Genoa

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno in casa Juventus, che aveva già abbozzato un accordo con il Sassuolo, società che ne detiene il cartellino: prestito con obbligo di riscatto entro 18 mesi a 20 milioni. A complicare il tutto le pretese del Genoa, società nella quale milita Scamacca. Il direttore sportivo del Grifone, Francesco Marroccu, ha infatti smentito ogni voce, ribadendo ai microfoni di Sky Sport che “l’attaccante è un ragazzo speciale e non abbiamo alcuna intenzione di privarci di lui“.

Scamacca sta disputando un buon campionato: classe 1999, ha realizzato due gol e un assist in tredici partite. La prima rete è arrivata nel derby contro la Sampdoria, pareggiato poi 1-1. Un giocatore giovane e di talento che la Juventus aveva messo nel mirino, ma il matrimonio non è da fare. La società bianconera guarda altrove a caccia della punta da consegnare a mister Pirlo. I candidati, al momento, restano principalmente tre giocatori: Llorente, Pellè e Giroud. Nei prossimi giorni il calciomercato della Juventus prenderà una decisione marcata.