Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Willian | Le cifre

Dopo un lungo accostamente nei mesi scorsi, la Juventus potrebbe decidere di far partire l’offensiva per Willian

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è sempre pronto ad approfittare delle occasioni che presenta il mercato. Non solo per la sessione invernale, ma anche per giugno. Insieme ai vari giovani messi a disposizione di Andrea Pirlo, il ds bianconero non esclude la possibilità di aggiungere elementi di esperienza internazionale. Uno di questi è Willian, esterno offensivo tra l’altro nel mirino della Juve per parecchio tempo e finito all’Arsenal dopo l’esperienza al Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ancelotti beffa Juve e Inter | Salta l’affare gratis

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, novità per il vice Lukaku | Cifre e dettagli del colpo a sorpresa

Juventus, occasione Willian dall’Arsenal

La stagione dell’Arsenal finora è stata ben al di sotto delle aspettative. Come tutti i calciatori della rosa dei Gunners, Willian sta faticando molto in questa prima stagione nel nord di Londra. Nessun gol segnato e tre assist in ben diciotto presenze. Troppo bassi i numeri sull’incisività del brasiliano in zona offensiva, che indubbiamente hanno contribuito all’11° posto dell’Arsenal in classifica con soli 24 punti conquistati.

Per la Juventus è un’occasione, ma per giugno. Willian, infatti, è extracomunitario e sarebbe più facile liberargli un posto per la prossima stagione. Una trattativa che andrebbe imbastita con l’Arsenal per contenerne i costi. I Gunners chiedono circa 15 milioni di euro per il cartellino, ma visto che il giocatore ha quasi 33 anni, la Juve non si spingerebbe oltre la metà. Anche perché Paratici deve valutare anche l’alto ingaggio del brasiliano, che si aggira sui 7 milioni di euro annui.