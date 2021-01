La Juventus non ha vissuto un avvio di stagione semplice e per questo non sono da escludere novità riguardo al futuro: rispunta il nome di Zidane

È stato un avvio di stagione più che complicato quello del Real Madrid, che sta faticando in ogni competizione e non riesce a ottenere i risultati sperati. In ‘Liga’ è ancora tutto possibile anche se al momento c’è la seconda posizione in classifica a quattro punti di distacco dall’Atletico Madrid che è in vetta.

In Champions League invece è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale grazie al successo ottenuto all’ultima giornata, mentre nella Coppa di Spagna è arrivata a sorpresa un’eliminazione dopo la sconfitta per 1-2 rimediata contro l’Athletic Bilbao tra le proprie mura.

Calciomercato Juventus, Zidane in bilico con il Real Madrid. Possibile il ritorno di fiamma

Dunque non sembra essere una stagione fortunata per Zinedine Zidane, che ora è finito nel mirino della critica per i risultati ottenuti in questi primi quattro mesi di stagione e per il fallimento del primo obiettivo. A questo punto non è da escludere un addio a fine stagione.

Su di lui ci sono sempre gli occhi puntati della Juventus, visto che Andrea Agnelli sogna un arrivo del francese in panchina, Anche con Andrea Pirlo le cose non stanno andando benissimo ed è possibile che ci sia un ritorno di fiamma di Zidane (dopo l’avventura da calciatore) nel caso in cui a fine annata non ci dovessero essere trofeo conquistati.

C’è attualmente qualche dubbio per Pirlo che ha ancora diversi mesi per conquistare la fiducia della Juventus e restare anche nelle prossime annate.