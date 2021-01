Calciomercato Milan, ostacolo per il riscatto | Si inserisce il Barcellona

Il Milan vuole trattenere Dalot, ma sulla sua strada c’è un ostacolo rappresentato dal Barcellona

Le buone prestazioni di Diogo Dalot non sono passate inosservate in ambito internazionale: sebbene il Milan voglia provare a trattenere il giocatore, in prestito dal Manchester United, è il Barcellona che vuole tentare l’assalto per strapparlo a Maldini. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’esterno difensivo ex Porto è una delle priorità di Koeman, pronto a offrire 11 milioni di euro.

Ora il Milan dovrà decidere se anticipare i catalani e provare a convincere il Manchester United prima del tempo e siglare un nuovo accordo già durante il calciomercato invernale.