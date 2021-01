Inter-Juve, fascia destra decisiva | Da Frabotta a Danilo: le soluzioni di Pirlo contro Hakimi

Una delle chiavi tattiche di Inter-Juventus riguarda la fascia destra: chi contro Hakimi per la squadra bianconera? Ecco le possibili scelte di Pirlo

L’attesa sta per terminare. Domenica sera, alle ore 20.45, andrà in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le due squadre con i favori del pronostico ad inizio stagione si trovano ad inseguire il Milan di Pioli, ed in particolare i bianconeri non possono più permettersi passi falsi. La sfida di San Siro non è di certo decisiva per lo scudetto, ma potrebbe di fatto diventare già cruciale per entrambe le formazioni. Una delle chiavi tattiche della partita riguarda la fascia destra: Hakimi, infatti, rappresenterà uno dei principali pericoli per la squadra di Pirlo. Dalla conferma di Frabotta alla soluzione Danilo: ecco le possibili scelte dell’allenatore bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Arthur sa come battere l’Inter | Il brasiliano può essere la chiave!

Verso Inter-Juventus: chi contro Hakimi? Le soluzioni di Pirlo

L’esterno marocchino non ha tradito le attese in casa Inter e sta diventando sempre più decisivo. L’ex Borussia Dortmund ha già collezionato ben 6 gol e 5 assist in questa prima parte di stagione e rappresenta una delle migliori arme offensive a disposizione di Conte. Il 22enne, insomma, potrebbe essere una vera e propria spina nel fianco della fascia bianconera. In questo senso, quasi sicuramente Pirlo non avrà a disposizione Alex Sandro, che è ancora positivo al Covid, e dovrebbe così affidarsi a Frabotta.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, Pirlo sfida Conte | Le accuse e gli errori imputati finora ai due

Il giovane terzino proveniente dall’Under 23 potrebbe però soffrire la grande velocità e le accelerazioni di Hakimi: non è quindi escluso l’impiego di Danilo sulla fascia sinistra, con Demiral adattato a terzino destro. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Giorgio Chiellini: questa soluzione alternativa sarà infatti attuabile solo se il capitano bianconero dovesse offrire garanzie dal punto di vista fisico. Staremo a vedere.