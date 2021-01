Nel caso in cui Suning dovesse riuscire a chiudere la trattativa con Bc Partners, l’azienda inglese punterebbe sul cambio di tecnico

L’eventuale arrivo di Bc Partners alla guida dell‘Inter potrebbe portare a un ribaltone in panchina. La nuova proprietà andrebbe a riconsiderare la posizione di Antonio Conte, autore di una prima parte di stagione deludente in ambito internazionale. Il solo secondo posto non può bastare a soddisfare l’eventuale nuova proprietà, che a quel punto potrebbe ragionare su un tecnico in arrivo dalla Premier League.

Calciomercato Inter, la nuova proprietà ha scelto

A fronte della dichiarata volontà di voler un giorno allenare in Italia, il nome più papabile diventerebbe quello di Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco potrebbe diventare la prima scelta di Bc Partners, in caso di acquisto dell’Inter, ma da risolvere ci sarebbero diversi aspetti. Innanzitutto l’ex tecnico del Borussia Dortmund percepisce un ingaggio superiore a quello di Conte, il che spinge Bc Partners a ragionare su come evitare di dover gestire entrambi gli ingaggi.

In secondo luogo, per far liberare Klopp dal Liverpool sarà necessario trovare un accordo tra i Reds e lo stesso tecnico, magari basato su una buonuscita che possa compensare quel gap tra l’eventuale offerta dell’Inter e l’ingaggio attualmente percepito. Non si tratterebbe, insomma, di una trattativa molto facile, ma il profilo internazionale e ben noto all’azienda di private equity inglese sposterebbero facilmente le preferenze in direzione Klopp.