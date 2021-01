Calciomercato Inter, il PSG si muove per Hakimi | Pronto lo scambio

Achraf Hakimi è uno dei calciatori che meglio si sta esprimendo in questa stagione con la maglia dell’Inter. Attenzione, però, ai problemi per i pagamenti e alle intenzioni del PSG: ecco i dettagli

Achraf Hakimi sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia dell’Inter, a suon di gol e sgroppate sulla fascia destra. Il laterale ha rappresentato un acquisto piuttosto oneroso per i nerazzurri che da accordi con il Real Madrid dovranno versare 40 milioni di euro agli spagnoli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, non c’è tensione tra i club, ma le prime rate di pagamento non sono state saldate, dalle ultime voci che arrivano dalla Spagna. Occhio allo scenario sul mercato.

Calciomercato Inter, dai problemi per Hakimi all’assalto del PSG

Il futuro del laterale dovrebbe, dunque, essere all’Inter, ma il PSG è pronto a sfruttare la situazione economica per tentare l’assalto all’ex Borussia Dortmund. I francesi sono pronti a mettere sul piatto una cifra importante pur di strapparlo ai nerazzurri. In particolare, si pensa di riscattare Alessandro Florenzi e di offrirlo alla Beneamata insieme a una parte cash di 45 milioni di euro. L’Inter valuta l’esterno marocchino 80 milioni di euro.