In arrivo una beffa di calciomercato per la Juventus, che potrebbe perdere di vista un obiettivo per la concorrenza del Real Madrid

Sono stati mesi particolari quelli vissuti dalla Juventus, con i bianconeri che hanno collezionato troppi passi falsi ma ora si stanno provando a rialzare per lottare fino alla fine per la conquista dello scudetto e per essere competitivi in tutte le competizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno in Serie A | Sfida tra Juventus, Roma e Fiorentina

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha conquistato tre successi su tre in questo 2021 ma non ha intenzione di fermarsi. Il gap dal Milan è di sette punti e bisogna continuare a vincere per riavvicinarsi, anche se c’è una gara in più da giocare che potrebbe ridurre lo svantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto in casa Lazio | 70 milioni

Calciomercato Juventus, beffa Camavinga: la chiamata di Zidane lo ‘porta’ al Real Madrid

La società intanto continua a lavorare sul calciomercato ma potrebbe esserci una beffa per la sessione estiva. Fabio Paratici ha messo nel mirino da ormai diverso tempo il giovane Eduardo Camavinga, che a soli 18 anni sta impressionando tutti con la maglia del Rennais.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco | Via libera dell’Arsenal

Portarlo a Torino però sembra tutt’altro che semplice, vista la concorrenza del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Camavinga sarebbe stato convinto da Zinedine Zidane per il trasferimento ai ‘Blancos’.

La chiamata del tecnico francese quindi potrebbe risultare decisiva per il futuro di Camavinga e beffare definitivamente la Juventus.