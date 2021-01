Il Milan segue la situazione di Gianluigi Donnarumma e dalla Premier League è pronto un assalto importante: Mourinho prepara la maxi offerta

Il Milan sta vivendo un grande avvio di stagione e non vuole più fermarsi per cercare di andare oltre le ambizioni iniziali e provare a vincere anche lo scudetto. Il cammino di questi mesi è sicuramente da primo posto e continuando così si può ambire al gradino più alto del podio.

Calciomercato Milan, intrigo Tottenham per Donnarumma: Mourinho ci prova

Intanto la società deve pensare anche al calciomercato e c’è da risolvere la situazione riguardante Donnarumma. Su di lui potrebbe esserci anche il blitz del Tottenham di Mourinho, che vorrebbe tentare il colpo a zero per la prossima estate accordandosi già in queste settimane.

La volontà di Donnarumma è quella di vestire ancora la maglia rossonera ma in caso di maxi offerta del club di Londra il portiere potrebbe anche tentennare. Sul piatto infatti potrebbero esserci ben 10 milioni all’anno più bonus.

Sarà decisivo anche il cammino del Milan in questo finale di stagione: se il Tottenham va in Champions League e i rossoneri no la situazione può favorire il club di Londra.