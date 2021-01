Il Milan continua a lavorare anche in ottica futura per un super colpo per rinforzare il reparto offensivo: intreccio possibile

Il Milan è tornato ad essere protagonista in Italia e in Europa con risultati davvero interessanti. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è uno dei segreti del successo rossonero, che ora pensa anche a diversi colpi importanti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, affare Lacazette: colpo in attacco

Come svelato dal tabloid inglese “DailyStar” l’Arsenal potrebbe preparare l’assalto all’attaccante del Celtic, Odsonne Edouard, classe 1998, che ha collezionato in questa prima di stagione 23 presenze complessive condite da 11 gol e 4 assist vincenti. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

E così Arteta potrebbe dare l’ok per la cessione dell’attaccante francese, Alexandre Lacazette, che sarebbe già da tempo nel mirino dell’Arsenal, pronto a sferrare l’assalto vincente. Per arrivare all’ex Lione potrebbero bastare 30 milioni di euro per portare a termine l’operazione di mercato con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022.

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato per puntare a colpi entusiasmanti in attacco.