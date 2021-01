Calciomercato, Suso proposto a tre club italiani | C'è anche la Juventus

Suso potrebbe tornare in Serie A: il Siviglia lo propone a diversi club italiani, tra questi c’è la Juventus

Suso è approdato al Siviglia dal Milan nel gennaio dell’anno scorso in prestito, poi riscattato per 21 milioni di euro a luglio. Lo spagnolo non si sta esprimendo sui massimi livelli, avendo trovato solo due gol e nessun assist dall’inizio della nuova stagione. Gli andalusi vorrebbero liberarsene ed è inevitabile che si pensi alla Serie A, dove Suso si è messo in mostra con il Milan e ha giocato anche col Genoa.

Siviglia, Suso proposto in Serie A: ci sono Juventus, Fiorentina e Roma

Il Siviglia vorrebbe cedere Suso e pare che lo abbia offerto a diversi club del campionato italiano. Tra questi c’è la Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato da cogliere per rinforzare il reparto offensivo. C’è la Fiorentina, che sta vivendo una stagione che ha già visto l’esonero di Iachini e il ritorno di Prandelli ed è alla ricerca di rinforzi per salvare la squadra.

Un’altra squadra a cui potrebbe far comodo Suso è la Roma. Il portale spagnolo ‘Fichajes‘ ha reso noto l’interesse del Siviglia per Carles Perez, che tra l’altro gioca nello stesso ruolo dell’ex Milan. Per convincere il club giallorosso a cedere Perez, gli andalusi vorrebbero offrire il cartellino di Suso.