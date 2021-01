Eriksen in uscita dall’Inter, si valuta un possibile scambio con van de Beek. Ma il Manchester United punta Barella sul mercato

L’Inter sempre alle prese con la grana relativa al futuro di Christian Eriksen. Al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo per il fantasista danese, provato con scarsi risultati in cabina di regia nell’ultimo match di Coppa Italia contro la Fiorentina. L’ex Tottenham non rientra nei piani di Antonio Conte ed è da tempo sul mercato.

Inter, lo United scarta Eriksen e rilancia: van de Beek più cash per Barella

Complicato al momento un possibile ritorno al Tottenham, così come un approdo al Paris Saint-Germain dell’estimatore Pochettino. Anche l’oneroso ingaggio da oltre 9 milioni di euro netti a stagione non facilita le cose, con l’Inter che potrebbe così provare ad imbastire qualche operazione ‘creativa’ e inserire Eriksen in alcune trattative sul mercato in entrata. Un’ipotesi sul tavolo è quella che porta allo scambio con van de Beek, anche se il Manchester United non sarebbe così convinto del centrocampista danese classe ’92. Feedback positivi invece da parte degli inglesi sul conto di Nicolò Barella, molto apprezzato dalla dirigenza di ‘Old Trafford’. Lo United, oltre al cartellino di van de Beek, potrebbe mettere sul tavolo un’offerta cash da 17-18 milioni di euro per ‘tentare’ l’Inter.

Ad oggi, però, difficilmente la dirigenza di Viale della Liberazione – malgrado la difficile situazione economica – si priverà di un perno dello scacchiere di Conte come Barella, ritenuto incedibile al pari di Lukaku, Bastoni e de Vrij.