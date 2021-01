Calciomercato Inter e Milan, occhio a Aboubakar | Nuova pista in attacco

Inter e Milan continuano a ragionare sulle eventuali opportunità sul calciomercato, alla ricerca di una nuova punta. Attenzione al nuovo nome che sta facendo molto bene in questa stagione

Uno dei ruoli che Inter e Milan stanno cercando di colmare sul mercato è quello relativo a una punta che possa completare la rosa. I nerazzurri non hanno una vera alternativa a Romelu Lukaku davanti e anche i rossoneri cercano una soluzione affidabile per continuare la loro corsa allo scudetto. Una nuova pista potrebbe riguardare entrambi i club milanesi. Di seguito tutte le ultime novità e il possibile nuovo scenario.

Calciomercato, nuovo bomber nel mirino di Inter e Milan: corsa a tre

La nuova pista percorribile per entrambe le milanesi è quella che porta a Vincent Aboubakar. La punta è in scadenza con il Besiktas, ma con diritto d’opzione nel suo contratto. Non c’è ancora l’accordo per la permanenza, ma i turchi sono primi in classifica e in piena lotta per il vertice e non vorrebbe privarsi del bomber che ha già realizzato 9 gol quest’anno. Il calciatore sembra decisamente attratto da Inter e Milan e i rossoneri potrebbero preferirlo anche a Mario Mandzukic per condizioni e carta d’identità. Sulla punta, bisogna tenere d’occhio anche la Fiorentina in cui potrebbe avere ancora più spazio. Ma il ragazzo sembra maggiormente attratto dalle milanesi.