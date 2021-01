La Juventus è pronta ad andare all’assalto di uno dei pilastri di Stefano Pioli, nel prossimo calciomercato estivo. Super offerta di scambio più cash per il club di via Aldo Rossi: ecco cifre e dettagli

In casa Juventus il focus è tutto sul big match contro l’Inter che può indirizzare in un modo o nell’altro la lotta scudetto. Dal campo al calciomercato, i bianconeri sono pronti, in vista della prossima estate, ad una clamorosa offerta al Milan per Theo Hernandez. Il laterale francese piace a Pirlo, deciso a fare un grosso sacrificio economico, e tecnico, pur di vedere l’ex Real Madrid in bianconero dalla stagione 2021/22.

Calciomercato Juventus, super offerta per Theo Hernandez: cifre e dettagli

Una folle offerta per tentare di convincere il Milan a privarsi, dal prossimo anno, di uno dei suoi pilastri. La Juventus può spingere per Theo Hernandez, arrivando a proporre un clamoroso scambio per il terzino francese. Paratici ha in mente di offrire Alex Sandro, valutato 30 milioni, più un ricco conguaglio in favore dei rossoneri.

La parte cash si aggirerebbe intorno ai 27-28 milioni, per un’offerta che sfiora dunque i 60. Theo Hernandez resta una precisa richiesta di Pirlo, alla ricerca di un esterno si grande spinta come Chiesa sulla corsia opposta.

Il Milan lascerebbe partire l’ex Real per un’offerta folle, superiore ai 75 milioni. Nonostante la ‘promessa’ di un ingaggio più elevato, Theo in rossonero è felice e non farebbe pressioni per salutare il club meneghino.