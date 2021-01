Il top player è pronto a dire addio già nel calciomercato di gennaio: offerta triennale e cessione immediata, beffa vicina per Juventus e Inter



Il duello sul campo, in scena questa sera a San Siro, per un match che può già definire la lotta al vertice. Inter e Juventus, però, sono pronte a registrare l’offerta per il top player da tempo messo nel mirino da Marotta e Paratici. Arriva l’offerta triennale per il big, deciso a cambiare aria già nel calciomercato di gennaio: cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, Marcelo saluta Madrid: c’è l’offerta

Dopo quattordici anni con la maglia del Real Madrid, Marcelo è deciso a lasciare le ‘Merengues’ già nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Florentino Perez avrebbe già preparato un addio in grande stile per il terzino brasiliano, in scadenza nel 2022 e cercato da Inter e soprattutto Juventus nei mesi scorsi.

Marcelo è dunque pronto ad accettare l’offerta del Monaco che ha messo sul piatto una proposta triennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Cifra inferiore rispetto a quella percepita con i ‘Blancos’ ma, come intuito negli ultimi mesi, è Mendy il titolare di Zidane sulla corsia mancina con Marcelo che dunque è pronto a cercare fortuna in Ligue 1.

Situazione quindi in divenire, Marcelo è sempre più lontano da Madrid e vicino al Monaco: Juventus e Inter, da tempo sulle tracce dell’ex Fluminense, stanno per veder sfumare l’approdo del verdeoro in Serie A.