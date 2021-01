Domani previsto un incontro tra Juventus e Sassuolo per chiudere l’affare Scamacca, attualmente in prestito al Genoa

La Juventus continua a muovere dei passi importanti in chiave mercato. Nonostante il big match di questa sera contro l’Inter, la società continua a lavorare sul mercato e domani potrebbe essere un giorno molto importante.

Domani sono previsti contatti tra Juventus e Sassuolo per discutere di un promettente centravanti: si tratta del classe ’99 Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo. Il giovane attaccante si sta mettendo in mostra con il Genoa, club a cui il Sassuolo ha ceduto il cartellino in prestito.

Calciomercato Juventus, in settimana possibile chiusura per Scamacca

Il Genoa gli sta dando il giusto spazio e Scamacca ha già messo in mostra delle qualità non indifferenti, siglando 6 gol tra campionato e Coppa Italia. Il Genoa non avrà la possibilità di riscattare il giovane centravanti che è seguito in maniera concreta dalla Juventus. Infatti Preziosi sta già pensando al possibile sostituto e il primo nome è quello di Lammers dell’Atalanta, conteso anche dal Torino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Mandzukic è arrivato in città | Domani le visite mediche

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, novità per il colpo in difesa | Assalto al big

Nella giornata di domani ci sarà un vertice tra il Sassuolo, proprietaria del cartellino di Scamacca, e la Juventus che conta di chiudere l’operazione in settimana per accaparrarsi un altro giovane talento del calcio italiano.