Si allontana l’ipotesi Juventus per il tecnico di Serie A, destinato a rinnovare per le prossime stagioni: accordo e annuncio nelle prossime ore

In attesa di scendere in campo per il big match di San Siro, di scena questa sera contro l’Inter, la Juventus pensa ai prossimi movimenti di calciomercato. In vista della prossima stagione, uno dei tecnici accostati alla panchina della ‘Vecchia Signora’ sta per allontanarsi definitivamente dall’ipotesi bianconera: è fatta per il rinnovo.

Calciomercato Juventus, Inzaghi rinnova: cifre e dettagli

Simone Inzaghi e la Lazio, un matrimonio che nonostante alti e bassi proseguirà ancora a lungo. È questa la notizia riportata da ‘Il Corriere dello Sport’ che sostiene come il tecnico piacentino sia ad un passo dal rinnovo con il club di Lotito.

Niente Juventus, dunque, per Inzaghi accostato a più riprese alla panchina bianconera. Il nuovo accordo, fino al 2023 e con opzione fino al 2024, vedrà l’ingaggio di Inzaghi salire a 2,4 milioni di euro, più ricchi bonus legati ai risultati della squadra e alla qualificazione alla Champions League.

Un accordo vicinissimo, dunque, con la giornata odierna decisiva per limare gli ultimi dettagli. Annuncio previsto nelle prossime ore: Inzaghi continuerà a guidare la Lazio anche nelle prossime stagioni, Juventus più lontana.