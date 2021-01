E’ quasi fatta per il ritorno di Mario Mandzukic in Italia: il croato è atteso in serata dal Milan per firmare il nuovo contratto

Il Milan ha trovato il centravanti, il tanto cercato vice Ibrahimovic che completerà il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli, alla luce dei tanti infortuni, da Rebic allo stesso Ibra. Il profilo scelto dai rossoneri è l’attaccante ex Juventus Mario Mandzukic, un giocatore esperto che conosce bene il campionato italiano e che potrà dare un contributo importante per mantenere il primo posto in classifica e provare a sognare lo scudetto.

Nonostante i 34 anni, Mandzukic offre delle garanzie importanti e il Milan non si è lasciato scappare l’occasione di riportarlo in Serie A. L’operazione è praticamente conclusa e il croato potrebbe arrivare a Milano addirittura in serata.

Calciomercato Milan, é fatta per Mandzukic | Arrivo in serata

A distanza di un anno dal suo addio alla Juventus, Mario Mandzukic decide di rimettersi in gioco in Italia, con la maglia rossonera. Accordo raggiunto per 6 mesi con opzione di rinnovo fino al 2022 in caso di qualificazione in Champions League, con un ingaggio che si aggira intorno ai 2 milioni. Domani sono previste le visite mediche a cui seguirà la firma sul contratto e la successiva ufficialità della trattativa con l’Al Duhail, squadra con cui il calciatore ha risolto il suo contratto a luglio.

Mandzukic è, quindi, lontano dal terreno di gioco da 6 mesi e dovrà certamente ritrovare la condizione giusta. L’ex Atletico Madrid e Bayern Monaco ha dimostrato di poter coprire più ruoli, non solo quello del centravanti ma anche quello di esterno a tutta fascia, soprattutto durante la gestione Allegri. Una duttilità che farà molto comodo a Pioli che potrà anche pensare di farlo giocare al fianco di Ibrahimovic. Maldini sta per mettere a segno un colpo importante, una vera occasione di mercato colta in pieno.