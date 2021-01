Mario Mandzukic è arrivato a Milano: sarà un nuovo giocatore del Milan, domani le visite mediche

Mario Mandzukic è appena sbarcato a Milano. Come previsto l’attaccante croato era atteso in serata ed è arrivato puntuale. Domani mattina sono previste le visite mediche e successivamente ci sarà la firma sul contratto e l’ufficialità del colpo della società rossonera.

Mandzukic domani potrebbe essere ufficializzato come nuovo calciatore del Milan: arriva in prestito dall’Al Duhail per 6 mesi con opzione per il prolungamento fino al 2022 qualora venisse raggiunta dal club la qualificazione in Champions League. L’ingaggio dell’attaccante croato si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro. Un’operazione che sta per essere ufficializzata a distanza di un anno dall’ultima esperienza di Mandzukic in Italia con la maglia della Juventus. Il croato è arrivato a Milano, è fatta per i rossoneri.