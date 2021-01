Polemica accesa tra i tifosi di Juventus e Napoli, con i bianconeri che ‘contestano’ un vantaggio per la squadra di Gattuso

Sono ore calde per il calcio italiano che, tra il big match tra Inter e Juventus e la sempre più vicina Supercoppa italiana, entra nel vivo della stagione. Proprio in vista della sfida tra bianconeri e partenopei, spunta la polemica social riguardo agli orari dei match di Juventus e Napoli. Ecco cosa sta succedendo.

Juventus-Napoli, polemica social in vista della Supercoppa

Mancano tre giorni all’attesa Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli e sui social netwtork è già scoppiata la polemica, riguardo gli orari degli ultimi match di campionato delle due squadre. Se da un lato gli azzurri di Gattuso hanno già giocato nel lunch match contro la Fiorentina, il big match di San Siro tra Inter e Juventus, invece, andrà in scena 8 ore più tardi.

Ecco che i supporter bianconeri, su twitter, lamentano la ‘disparità’ di trattamento: “È giusto concedere alla squadra partenopea un vantaggio, a mio parere, non da poco?“, scrive ‘Pinobianconer0’, che riflette sul minor tempo a disposizione della squadra di Pirlo per recuperare le fatiche in vista della Supercoppa.

La partita del napoli, in data odierna, è stata fissata alle 12:30; quella della Juve alle 20:45 e fra tre giorni c’è la Supercoppa.

A prescindere, dalle positività, neutralità e negatività… è giusto concedere alla squadra partenopea un vantaggio, a mio parere, non da poco? https://t.co/fSWQm2Gv67 — PinoBianconero (@JuveVinciPerMe) January 17, 2021

Se Petagna Lozano e Mertens non saranno disponibili per la partita in Supercoppa contro la Juve , causa infortuni, vedrete che la Asl di Napoli vieterà la trasferta e non si giocherà..#NapoliFiorentina#JuveNapoli #FabianRuiz — Joseph Difrancesco (@JosephDifranc20) January 17, 2021

In pratica l’ASL di Napoli ha la facoltà di scegliere se applicare il Comma 6 o il Comma 7 in base al sentimento. #NapoliFiorentina — Antonio Mileo (@AntonioMileo) January 17, 2021