Il Napoli lavora sul calciomercato e prepara anche le mosse in uscita: svolta sempre più vicina per l’addio di Milik

Sembra essere ormai vicina la fumata bianca per l’addio di Arkadiusz Milik dal Napoli. Dopo quattro mesi senza giocare, il polacco potrebbe ripartire dalla Ligue 1 per rilanciarsi anche in vista del prossimo Europeo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarebbe vicino l’accordo con il Marsiglia. Sul piatto ci saranno 8 milioni di euro più 5 di bonus e il 30% sulla futura rivendita di Milik. Si attende l’arrivo del contratto che il calciatore leggerà con il suo entourage prima di firmare.

