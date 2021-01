Conte in pressing per il colpo in Serie A, ormai vicinissimo all’Inter per il prossimo anno: Cristian Eriksen può, tuttavia, cambiare le carte in tavola

La bella vittoria sulla Juventus delinea sempre più un duello tutto milanese per la lotta scudetto. Dal campo al calciomercato, l’Inter lavora ad un prossimo colpo in Serie A. Il giocatore ha già scelto i nerazzurri, preferendo la squadra di Conte ai bianconeri: può arrivare già a gennaio grazie ad Eriksen.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rinnovo in stand-by | Top club alla finestra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Premier League

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, De Paul in nerazzurro: Juve superata

Non è un mistero che Rodrigo De Paul sia ormai da mesi nel mirino delle big di Serie A, pronte a scommettere sul centrocampista argentino. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, De Paul avrebbe da tempo scelto l’Inter come sua prossima squadra. Juventus, interessata da tempo all’argentino, è dunque battuta, in vista della prossima estate, nonostante le possibilità di vedere l’approdo da Udine del 10 bianconero già a gennaio, seppur poche, ci siano ancora.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tutto dipenderà dal futuro di Eriksen che, in caso di addio nelle prossime settimane, anche in prestito, spalancherebbe le porte al giocatore dell’Udinese. Per Eriksen si è fatto avanti il Tottenham, con l’idea di un prestito oneroso (con ingaggio pagato), visti i diversi abboccamenti in Premier per il danese. L’Inter punta ad un prestito con obbligo di riscatto ad almeno 18 milioni, per evitare minusvalenze a bilancio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, offerta e addio | Pronto un triennale!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Doppio scambio in Serie A!

Molto difficile, però, che De Paul possa approdare nell’attuale sessione di calciomercato alla corte di Conte: è proprio il tecnico nerazzurro a spingere per la chiusura dell’affare, tra gennaio e giugno. L’Udinese, in crisi di risultati e a +3 dalla zona retrocessione, alza il muro e chiede 35 milioni per il cartellino di De Paul per il quale l’Inter proverebbe un prestito che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni.