La Serie A vede un nuovo esonero in panchina: il Torino ha ufficialmente sollevato dall’incarico di guida tecnica dei granata Marco Giampaolo. Il comunicato della società di Cairo: ecco il sostituto

Una stagione decisamente deludente, con il terzultimo posto in classifica e soli 13 punti in 18 gare conquistati. Il Torino saluta ufficialmente Marco Giampaolo che, dopo lo scialbo pareggio casalingo in Serie A contro lo Spezia (in 10 per praticamente tutto il match) non è più il tecnico dei granata. Ecco il comunicato ufficiale: scelto il sostituto.

Calciomercato Torino, esonerato Giampaolo: il comunicato UFFICIALE

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota ufficiale del club -. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata.

Così la società di Urbano Cairo ha salutato Giampaolo che, dunque, è stato messo da parte per guidare nella seconda parte della stagione il Torino. Al suo posto arriverà Davide Nicola che esordirà, venerdì prossimo, nell’insidiosa trasferta contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

