In casa Juventus tiene banco in sede di calciomercato il rinnovo di Dybala: l’Inter segue con attenzione gli sviluppi della vicenda

Stagione non semplice quella di Dybala, fino ad ora, nella Juventus. Con l’arrivo di Morata la scorsa estate e la solita presenza ‘ingombrante’ di Ronaldo, il posto dell’argentino all’interno della squadra non è più di massimo rilievo. Il calciatore, inoltre, non ha ancora rinnovato e potrebbe decidere di cambiare aria in futuro. In particolare, la sua vicenda è seguita attentamente da un club della nostra Serie A.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala non arriva: l’Inter ci pensa

Dal campo al calciomercato. In casa Juventus tiene banco la questione legata al rinnovo di Dybala: il giocatore è in scadenza a giugno 2022 e l’accordo per il prolungamento non è ancora arrivato. Se non si dovesse trovare un punto d’incontro, l’Inter e l’AD Marotta potrebbero provare a strappare un pre-accordo all’argentino per l’acquisto a parametro zero.

L’ipotesi, però, è senza dubbio molto complicata, perché anche se dovesse cambiare squadra, difficilmente i bianconeri lascerebbero partire il fuoriclasse senza un ricavo dalla sua cessione. Il 27enne ha raccolto in questa prima parte di stagione 16 presenze condite da 3 gol e 2 assist tra massima serie e Champions League. Situazione da monitorare, con l’Inter che rimane alla finestra per Dybala.

