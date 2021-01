Potrebbe aprirsi uno scenario incredibile sulle panchine delle big europee, tra cui la Juventus: da Zidane a Mourinho fino ad Allegri

La Juventus vede piano piano svanire il sogno di una clamorosa rimonta scudetto. La stagione è ancora lunga, ma la prestazione di ieri sera non lascia ben sperare per il futuro. Dalla Spagna però anche il Real Madrid sembrerebbe intenzionato a cambiare qualcosa, specialmente in panchina. Possibile effetto domino sulle panchina delle big europee.

Calciomercato Juventus, Mourinho al Real Madrid: occasione Zidane con Allegri al Tottenham

Le prospettive per la seconda parte della stagione nella Juventus al momento non sono ottime, quindi la società bianconera ragiona sulle mosse da attuare per il futuro. La possibile svolta per la prossima stagione potrebbe arrivare dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, il Real Madrid sembrerebbe pronto a sostituire Zidane sulla panchina del club, individuando l’allenatore ideale in Jose Mourinho, che già ha allenato i ‘blancos’ dal 2010 al 2013.

Così potrebbe scaturirsi una situazione favorevole per la Juventus, che potrebbe decidere di ripartire proprio dal tanto desiderato Zidane in panchina. Questo giro di allenatori però porterebbe il Tottenham a rimanere senza tecnico, ed è per questo che gli ‘Spurs’ potrebbero pensare allo svincolato Massimiliano Allegri, che aspetta ancora l’offerta giusta per tornare ad allenare. Un effetto domino incredibile che porterebbe a nuovi scenari in Europa.