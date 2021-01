Il Milan, a gennaio, può provare a portare uno ‘scarto’ di Zidane in rossonero: Maldini alla finestra, Florentino Perez ha già fissato il prezzo

Dopo l’arrivo di Mario Mandzukic, il Milan è pronto a guardarsi intorno per nuovi innesti da inserire già nel calciomercato invernale. In tal senso, a gennaio, può presentarsi una ghiotta occasione per la squadra allenata da Stefano Pioli. Possibile assalto al talento del Real Madrid: Zidane e Perez lo mettono sul mercato.

Calciomercato Milan, si ripensa a Odriozola: c’è la fila

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, Florentino Perez avrebbe preso la decisione definitiva di lasciar partire Alvaro Odriozola. Dopo il ritorno del talento spagnolo dal prestito al Bayern, Zidane non ha mai dato piena fiducia al terzino, accostato negli scorsi anni anche alla Roma, preferendogli, addattandolo in un ruolo non suo, persino Lucas Vazquez.

Ecco quindi che, piuttosto che continuare a pagare lo stipendio del 25enne di San Sebastiàn, Perez ha deciso di metterlo sul mercato per 20 milioni di euro. Su Odriozola la concorrenza è, tuttavia, spietata. Non solo Milanche sta per salutare Conti ma anche Borussia Dortumund, Tottenham Psg e Athletic Bilbao.

E proprio il Bilbao sembrerebbe il club in vantaggio nelle preferenze del calciatore, anche se nessuno dei club sopracitati pagherebbe, nell’immediato, per Odriozola. L’idea è il prestito, con eventuale possibilità di riscatto a fine stagione. Perez, però, non vuole fare sconti: per Odriozola serviranno 20 milioni di euro.