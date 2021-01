Roma, UFFICIALE: Zaniolo positivo al Covid | Le sue parole

Gli ultimi controlli effettuati hanno messo in evidenza una nuova positività al Covid in casa Roma. Di seguito il nome l’ultimo annuncio: ecco i dettagli

Resta la delusione in casa Roma, dopo la pesante sconfitta dei giallorossi contro la Lazio con il netto punteggio di 3-0. Nelle ultime ore, un nuovo problema affligge il club capitolino e c’entra ancora una volta il Covid. E’ stato rilevato un nuovo positivo in casa giallorossa nelle ultime ore. L’annuncio è arrivato direttamente dal ragazzo, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Roma, nuovo positivo al Covid-19: si tratta di Zaniolo

E’ Nicolò Zaniolo l’ultimo calciatore della Roma a essere risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista, come specificato proprio dal ragazzo, è ora in quarantena e non presenta sintomi. Di seguito il suo annuncio, attraverso il suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.