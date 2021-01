La Juventus resta vigile per il possibile colpo Alaba in difesa. Arriva la smentita del papà che ‘allontana’ la chiusura dell’affare: le dichirazioni

In attesa di scendere in campo per la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, la Juventus non smette di pensare ai prossimi innesti dal calciomercato. In vista della sessione estiva, può riaprirsi la rincorsa a David Alaba. Il gioiello, in uscita dal Bayern, nonostante le insistenti voci di un accordo già siglato con il Real, può ancora vestirsi di bianconero: il papà-agente smentisce.

Calciomercato Juventus, Alaba al Real: il padre smentisce

S’infittisce il mistero legato a quella che sarà la prossima squadra di David Alaba. Il difensore austriaco è in scadenza il prossimo giugno con il Bayern Monaco, con l’addio alla Bundesliga già annunciato da tempo.

In pole c’è il Real che, secondo le ultime voci, avrebbe già chiuso (con annesse visite mediche) l’acquisto del 28enne per la prossima estate. Indiscrezioni che, tuttavia, sono state seccamente smentite dal papà del polivalente difensore George Alaba a ‘Sport1’: “Non è stata presa ancora nessuna decisione e David non ha ancora firmato con il Real Madrid“.

Parole che non lasciano spazio a dubbi e restituiscono ossigeno alla Juventus per un possibile riapertura ai bianconeri per il pilastro del Bayern Monaco.