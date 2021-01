Dopo l’arrivo di Mandzukic e Meité, il Milan sta per chiudere il colpo Tomori in difesa e sta osservando un giovane talento del calcio serbo, ma la concorrenza è tanta

Oggi in casa Milan è stata la giornata di Mario Mandzukic che ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il suo contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 6 mesi con opzione di rinnovo per il prossimo anno. Un acquisto di grande spessore che proietta in maniera ancora più netta il Milan verso lo scudetto, nonostante il pressing dell’Inter, a soli 3 punti di distanza.

La società non si ferma, però, a Mandzukic. Presto potrebbe arrivare anche la fumata bianca per Tomori, difensore classe ’97 del Chelsea. Inoltre Maldini sta seguendo un giovane talento montenegrino classe 2002 della Stella Rossa, prossima avversaria proprio del Milan in Europa League. Proprio per questo i rossoneri sperano di strapparlo al club serbo prima dello scontro diretto.

Calciomercato Milan, pressing per Radulovic | C’è anche l’Inter

Stiamo parlando di Andrija Radulovic, ala destra naturale, adattabile anche come ala sinistra o seconda punta. Su di lui hanno messo gli occhi diversi diversi top club europei tra cui il Benfica ma non solo. Anche l’Inter lo ha notato e potrebbe prendere forma un derby di mercato in questi ultimi giorni della finestra di gennaio.

E’ piuttosto probabile che Radulovic lasci la Stella Rossa a gennaio e il Milan sembra il club più in vantaggio. L’opzione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto ma non è escluso l’acquisto a titolo definitivo per uno dei talenti più interessanti del calcio serbo che i rossoneri non vogliono lasciarsi sfuggire. Il Milan sta cercando di creare il giusto mix di giocatori esperti e giovani talenti e l’acquisto di Mandzukic e l’interesse per Radulovic sono la conferma del progetto intrapreso dalla società.