Il Parma ha in mente una suggestione dalla Spagna: chiesto un difensore al Barcellona

Continua il lavoro del Parma sul fronte calciomercato: il colpo Benatia sembra essere sfumato per il cambio di rotta dell’Al Duhail che non è più disposto a far partire il difensore marocchino. L’alternativa per la difesa è Fazio, fuori dai piani di Fonseca alla Roma e possibile nuovo innesto del club emiliano per gennaio.

Il Parma pensa anche ad una suggestione dalla Spagna e il nome che circola nelle ultime ore è quello del difensore del Barcellona Jean-Clair Todibo, attualmente in prestito al Benfica. Il francese classe ’99 è il primo obiettivo del Parma in quel ruolo ma la concorrenza è agguerrita.

Calciomercato Parma, suggestione Todibo | Concorrenza dalla Francia

Todibo ha già mostrato le sue qualità al Barcellona e ha dimostrato anche di essere un giocatore piuttosto duttile, utilizzato all’occorrenza anche come mediano. In Portogallo non sta trovando spazio e gradirebbe la destinazione in Serie A. In Francia, però, diverse squadre concorrono per lui. In particolare Nizza e St. Etienne che potrebbero complicare i piani e le ambizioni del Parma.

In passato Todibo è stato anche un obiettivo del Milan. Questa volta è il Parma a fare sul serio tanto da aver già chiesto informazioni ai blaugrana, proprietari del cartellino del calciatore. Parallelamente all’opzione Fazio dalla Roma, il Parma continua a inseguire il sogno Todibo, cercando di prevalere sui club francesi.