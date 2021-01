Il Torino potrebbe accogliere un nuovo attaccante: si tratta di Jese Rodriguez, grazie a due giocatori della Juventus

Il Torino ha esonerato Marco Giampaolo e ingaggiato Davide Nicola, per rialzare le sorti della squadra, che lotta per non retrocedere in Serie B. Urbano Cairo deve approfittare del mercato di gennaio per mettere il nuovo allenatore nelle migliori condizioni di far bene. Il colpo a cui sta pensando il Torino è quello di un attaccante, visto il problema di creare azioni da gol. Il solo Belotti non basta e nella lista degli obiettivi sembra esserci anche Jesé Rodriguez.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Jesé Rodriguez ha sul tavolo solo l’offerta del Torino. I granata vorrebbero ingaggiare lo spagnolo, che è attualmente svincolato. Le sue pretese sono ancora molto alte e dovrebbero essere riviste. L’ex Real Madrid, però, potrebbe accettare l’offerta visto che a Torino ci sono anche due suoi amici: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Insomma, la Juventus potrebbe essere decisiva per un acquisto del Toro.