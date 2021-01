Stefano Sturaro è vicino al cambio di maglia nel calciomercato invernale: Verona è la prossima destinazione

Stefano Sturaro resta in naftalina. Nel Genoa rinato con Davide Ballardini, l’ex Juve non gioca da un mese e ora è pronto a cambiare aria. Pronto ad accoglierlo a braccia aperte c’è il suo ex allenatore proprio in rossoblù, Ivan Juric. Tra Sturaro e il tecnico croato del Verona, come vi abbiamo raccontato già ieri, c’è un rapporto di grande stima. Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati avviati i primi contatti tra i club e la trattativa sembra poter andare spedita verso la fumata bianca. Come raccolto dalla redazione di Calciomercatonews.com, Genoa e Verona si accorderanno sulla base di un prestito gratuito mentre è da limare la cifra del diritto di riscatto che comunque si attesterà sui 10 milioni di euro. Anche tra l’Hellas e lo stesso centrocampista l’operazione è ai dettagli e non ci saranno problemi a chiudere l’accordo.

Alessio Lento