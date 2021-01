Juventus e Milan potrebbero infiammare il calciomercato con uno scambio inaspettato: il difensore per l’attaccante

Momenti totalmente opposti quelli che stanno vivendo Juventus e Milan. I rossoneri infatti continuano la propria cavalcata verso lo scudetto, mantenendo il primo posto in solitaria. I bianconeri invece cercano il successo in Supercoppa per riscattare la brutta prestazione contro l’Inter di domenica scorsa. Nel frattempo i due club lavorano sul calciomercato, e spunta l’idea di uno scambio tra due dei loro giocatori. Attaccante per il difensore che infiamma il mercato.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Demiral: clamoroso scambio con Rebic

Le strade del calciomercato della Juventus e del Milan potrebbero nuovamente incrociarsi. Tra i rossoneri proprio ieri si è dato il benvenuto a Mario Mandzukic, ex attaccante bianconero che torna in Italia a parametro zero dopo un anno esatto. Il croato potrà agire sia come vice Ibrahimovic che come attaccante esterno, proprio come faceva con Massimiliano Allegri a Torino.

Il ruolo che può ricoprire Mandzukic potrebbe portare a togliere spazio ad Ante Rebic, che occupa le stesse posizioni del croato. Così si inserisce la Juventus, che potrebbe puntare l’occhio proprio sull’ex Eintracht Francoforte, mettendo in piedi uno scambio. La pedina da inserire nello scambio sarebbe Merih Demiral, che da tempo piace al Milan e continua a non convincere Andrea Pirlo La valutazione dei due calciatore inoltre è simile, intorno ai 25-30 milioni di euro. Uno scambio che dunque potrebbe accontentare entrambi i club.