Calciomercato Juventus, Dybala in partenza | Idea di scambio con il Real

Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico tra il rinnovo di contratto e la possibile partenza sul calciomercato. Di seguito le ultime novità sul suo futuro e la possibile partenza con destinazione spagnola

Paulo Dybala non ha iniziato alla grande la stagione con la maglia della Juventus. L’attaccante bianconero è stato bloccato da diversi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e l’arrivo di Alvaro Morata ha ristretto gli spazi in attacco. Il futuro della Joya potrebbe proseguire in Spagna e più precisamente al Real Madrid. Di seguito tutte le ultime novità e la possibilità di scambio che potrebbe infiammare il mercato nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, idea di scambio con il Real Madrid: Dybala per Marcelo

Negli ultimi giorni, secondo quanto riporta ‘don diario’, Andrea Agnelli e Florentino Perez si sarebbero incontrati per il tema della Superlega, ma i discorsi inevitabilmente si sarebbero ampliati anche al calciomercato. La posizione di Paulo Dybala resta in bilico con il contratto in scadenza a giugno del 2022 e la Joya potrebbe interessare al Real Madrid. Nell’affare potrebbe essere inserito Marcelo, che vorrebbe concludere la carriera tornando a giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.