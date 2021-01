Calciomercato Juventus, idea Inglese | Affare last minute

L’ultima idea in casa Juventus è quella di un affare last minute per mettere a posto l’attacco: si tratta di Inglese

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di offrire un ‘piano B‘ ad Andrea Pirlo. In caso di assenza di Alvaro Morata, infatti, il tecnico bianconero non ha un sostituto adeguato che possa occupare la posizione di centravanti. Spesso deve ricorrere all’impiego di Dybala insieme a Cristiano Ronaldo e questo porta decisamente poco peso specifico in area di rigore. Fabio Paratici, direttore sportivo, vorrebbe delle soluzioni low cost e sono diversi gli attaccanti valutati.

Juventus, idea Inglese per l’attacco

L’ultima suggestione in casa Juventus per l’attacco è quella di un profilo low cost, una soluzione volta per tappare il buco di un ‘9 di riserva‘ in attesa del mercato estivo. Si tratta di Roberto Inglese, centravanti del Parma classe ’91. Questa stagione è sceso in campo 12 volte in Serie A, per un totale di 547′ giocati e nessun gol segnato. Paratici starebbe valutando l’idea di proporre il prestito secco fino a giugno, soprattutto come ‘affare last minute’.

Inglese è un profilo interessante secondo diversi club di Serie A. Infatti, anche Fiorentina, Torino e Verona vorrebbero mettere le mani sull’attaccante del Parma.