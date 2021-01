L’Inter potrebbe tentare lo scambio Ranocchia-Caicedo visto l’infortunio di Luiz Felipe: sull’attaccante c’è anche la Juventus

L’Inter ha più acquisito maggiore fiducia per l’obiettivo scudetto dopo l’importante vittoria contro la Juventus. Nel frattempo, i nerazzurri continua a muoversi in sede di calciomercato alla ricerca del vice-Lukaku. La società ha individuato in Caicedo (sul quale c’è anche la Juventus) un possibile profilo idoneo e potrebbe proporre uno scambio per sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio Ranocchia-Caicedo: superata la Juventus

L’Inter continua la ricerca dell’attaccante. In particolare, i nerazzurri seguono il profilo di Felipe Caicedo, centravanti in forza alla Lazio. I biancocelesti, inoltre, devono affrontare la perdita di Luiz Felipe in difesa per il resto della stagione. Secondo quanto rivela il ‘Messaggero’, la società milanese potrebbe approfittare della situazione per proporre a Tare e Lotito uno scambio tra Ranocchia e l’ecuadoregno.

Questo affare permetterebbe alla dirigenza romana di coprire il buco in difesa nei prossimi mesi e garantirebbe alla ‘Beneamata’ un risparmio sul cartellino di Caicedo. Anche la Juventus sarebbe in cerca di un rinforzo nel reparto offensivo e apprezza il profilo dell’ex Espanyol, ma di fronte a questa ipotesi passerebbe sicuramente in svantaggio rispetto all’Inter. Il 32enne è una punta centrale, che può giocare anche da ala destra e in questa prima parte di stagione ha collezionate 20 presenze condite da 7 gol tra Serie A e Champions League. Possibili novità a breve.

