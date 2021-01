La Juventus lavora sul calciomercato per rialzarsi dopo dei mesi difficili: nel mirino c’è il big, Paratici tenta il colpaccio

È un momento delicato quello vissuto dalla Juventus, che da settembre a questa parte ha collezionato troppi risultati negativi e sta faticando a trovare la giusta quadratura. I bianconeri hanno fatto bene solo in Champions League, mentre è tutt’altro che positivo il cammino in Serie A.

La compagine allenata da Andrea Pirlo infatti ora dista ben dieci punto dalla vetta della classifica occupata dal Milan e deve provare a rialzarsi al più presto per non perdere di vista l’obiettivo scudetto. I bianconeri hanno comunque una gara ancora da recuperare e per questo il gap potrebbe ridursi.

Calciomercato Juventus, occasione Joao Felix: lotta con il Manchester City

La società non è soddisfatta dei risultati e per questo sta provando a venire in soccorso attraverso il calciomercato. La Juventus infatti è attenta alle possibili occasioni e ora potrebbe puntare su un big che sembra essere in uscita.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, Fabio Paratici starebbe seguendo la situazione di Joao Felix. Il portoghese non ha convinto il ‘Cholo’ Simeone e l’addio sembrerebbe ormai deciso. Per arrivare a lui, però, c’è da battere anche la concorrenza del Manchester City.

L’avventura di Joao Felix all’Atletico Madrid non è stata così fortunata fin qui e per questo si valuta l’addio che potrebbe svoltare la sua carriera.