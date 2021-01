Il Sassuolo conferma l’interesse della Juventus per Manuel Locatelli, ma il giocatore non andrà via a gennaio. Concorrenza alta per giugno: offerte anche dalla Premier League

La Juventus pensa al futuro e sonda il mercato in cerca di giovani profili da inserire nell’organico di mister Pirlo. L’allenatore sta ruotando i suoi giocatori e il reparto dove ancora sembra mancare qualcosa è il centrocampo. Dopo un intero girone di campionato le gerarchie della mediana bianconera non sono ancora chiare e in estate potrebbero arrivare volti nuovi. Tra questi piace molto Manuel Locatelli, blindato però dal Sassuolo. Almeno per gennaio.

Calciomercato Juventus, Locatelli si allontana

Classe 1998, Manuel Locatelli è uno dei giocatori che più sta impressionando nel Sassuolo. Sempre titolare in stagione per De Zerbi, è già a quota due gol e un assist e con le sue prestazioni si è guadagnato anche la chiamata in Nazionale. Il regista è un punto fermo dei neroverdi, come confermato dal direttore sportivo Carnevali ai microfoni di “Sportitalia“: “È stato l’investimento più importante della società, a gennaio non si muove“.

La situazione potrebbe cambiare a giugno, ma la Juventus deve guardarsi dalla concorrenza di altre big del calcio europeo: “Non vi nego che anche due giorni fa abbiamo ricevuto una proposta da un importante club straniero“, ha aggiunto Carnevali. Il riferimento è al Manchester City, che segue il giocatore ed è pronto ad un’offerta milionaria. Sul regista è forte anche l’interesse del Milan, squadra con la quale Locatelli ha esordito in Serie A, realizzando anche uno dei suoi gol più belli proprio in un match contro la Juventus.

La concorrenza è alta, ma la Juventus potrebbe intavolare con il Sassuolo un’operazione che metta sul piatto anche il cartellino di Scamacca, nel mirino dei bianconeri: ” È richiesto da più società, non c’è solo la Juve. Incontreremo Paratici, ma è ancora lunga“, ha chiuso Carnevali.