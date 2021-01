Calciomercato Juventus, idee Sousa-Vieira in panchina | Il 'sogno'

Calciomercato, la Juventus valuta il futuro di Andrea Pirlo e iniziano già a emergere diversi nomi per la panchina. Due ex sognano di tornare in bianconero da allenatori: di seguito tutte le ultime novità a riguardo

La Juventus tra campo e mercato. I bianconeri ragionano sul futuro e la panchina di Andrea Pirlo non appare così salda come poteva essere alcune settimane fa. L’inizio di stagione, infatti, non è stato esaltante e non ha soddisfatto del tutto le aspettative. La sconfitta contro l’Inter, inoltre, ha scatenato le critiche contro l’allenatore bianconero, dopo una prova che non è affatto piaciuta a club e tifosi.

Calciomercato Juventus, Sousa e Vieira sognano la panchina: doppia suggestione

La Juventus ha sempre ribadito di credere nel progetto Pirlo, ma allo stesso tempo valuta altre idee per la panchina. Due ex sognano di tornare a Torino e nel club bianconero, ma questa volta come allenatori. Stiamo parlando di Paulo Sousa e Patrick Vieira. Conoscono l’ambiente e sarebbe pronti a confrontarsi con la sfida molto ambiziosa di portare la Juventus ai massimi livelli. Vedremo se il club valuterà positivamente questa possibilità o prenderà altre decisioni.