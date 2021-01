Calciomercato Milan, difensore in arrivo | Maldini chiude l’affare

Maldini pronto a chiudere l’affare per Tomori, in arrivo dal Chelsea in prestito

Tutto fatto per Fikayo Tomori, attualmente in forza al Chelsea, ma promesso sposo del Milan. Il difensore inglese è da tempo nel mirino di Maldini per rinforzare la difesa di Pioli e Lampard sa che prima o poi dovrà lasciarlo andare. Dopo non esser stato nemmeno convocato nell’ultima gara di Premier League, il suo arrivo a Milanello è oramai a un passo. Il Milan, come riportato da Calciomercato.it, punta al prestito con riscatto fissato a 30 milioni a fine stagione. Rossoneri pronto ad accogliere il terzo acquisto d’inverno.