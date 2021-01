La Roma non vive un buon momento e pensa anche alla rivoluzione: il nuovo allenatore porta anche due pupilli

È un momento davvero complicato per la Roma, che dopo aver collezionato anche risultati importanti sta davvero rischiando di compromettere l’annata con risultati a sorpresa e deludenti. Ieri infatti è stato fallito un altro obiettivo dalla compagine giallorossa, ovvero quello riguardante la Coppa Italia.

La Roma è caduta contro lo Spezia negli ottavi di finale perdendo per 2-4 ai tempi supplementari, anche se la gara sarebbe stata comunque persa a tavolino per via delle sei sostituzioni effettuate dallo staff giallorosso durante il match: il massimo consentito infatti è di cinque cambi. Il tutto arriva dopo un brutto ko per 3-0 rimediato nel derby contro la Lazio.

Calciomercato Roma, Fonseca adesso è in bilico: c’è l’idea Maurizio Sarri. Con lui anche due pupilli

Visti i recenti risultati negativi, la Roma potrebbe pensare anche a un cambio in corsa per quanto riguarda la panchina. Paulo Fonseca ha anche ottenuto vittorie importanti, ma in questo momento sembra vivere un momento di difficoltà.

Per dare una scossa all’ambiente, la società potrebbe anche pensare di ingaggiare Maurizio Sarri già a gennaio, che che il tecnico era stato nel mirino dei giallorossi già nei mesi scorsi. In caso di approdo in giallorosso, l’ex Juventus e Napoli potrebbe anche portare con Hysaj del Napoli e Jorginho del Chelsea.

Visti i recenti risultati, dunque, non è da escludere un ribaltone a sorpresa sia in panchina che riguardante alcuni calciatori.