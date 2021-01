L’Inter sogna un grande colpo per la prossima estate. In caso di addio di Zidane una chance importante potrebbe arrivare dal Real Madrid

Rabbia e tanta delusione in casa Real Madrid dopo l’eliminazione di ieri contro l’Alcoyano in Copa del Rey, maturata nei tempi supplementari. Un KO cocente per la truppa di Zinedine Zidane che continua a vivere una stagione di alti e bassi dopo un avvio molto complicato soprattutto in Champions League dove ci è voluto un grande girone di ritorno per strappare il pass per gli ottavi. Quello di ieri è l’ennesimo passo falso di una squadra che sembra ben lontana da quella capace di dominare in Europa ai tempi di Cristiano Ronaldo, nel primo corso di Zidane come allenatore dei ‘blancos’. Sul banco degli imputati ci è finito inevitabilmente il francese ed un suo addio potrebbe riaccendere gli ardori dell‘Inter di Conte su un gioiello di Perez. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen porta il centravanti | Esulta Lukaku!

LEGGI ANCHE >>> Lotta a tre per lo scudetto | I punti deboli di Inter, Juventus e Milan

Calciomercato Inter, Valverde sogno per Conte: può partire senza Zidane

La posizione di Zinedine Zidane, nonostante la rabbia e la delusione di ieri, non dovrebbe essere in discussione per l’immediato. Dalla Spagna ‘Cadena Cope’ evidenzia infatti come il Real abbia deciso di continuare con il transalpino fino al termine della stagione, nonostante una parte della dirigenza abbia pensato all’esonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, assalto al top player | Raiola al lavoro

Una situazione comunque in divenire che non mette Zidane al riparo per quanto concerne invece la prossima annata che potrebbe davvero portare alla partenza dell’allenatore qualora venissero falliti gli obiettivi stagionali del prestigioso club iberico. In caso di addio di Zidane a giugno potrebbe pensare alla partenza anche Federico Valverde, pupillo del tecnico ed esploso proprio sotto i suoi dettami. In questo contesto nel caso potrebbe inserirsi proprio l’Inter per provare ad alimentare quello che sarebbe un vero e proprio sogno, Qualità, quantità ed un futuro roseo davanti per l’uruguaiano che rappresenterebbe il ‘regalo scudetto‘ per Conte qualora riuscisse a salire sul tetto d’Italia. Il Madrid dal canto suo non ha intenzione di privarsene e il prezzo di Valverde resta elevato: senza Zidane la sua permanenza sarebbe però meno salda.