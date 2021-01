La Juventus sogna il colpo grosso in estate e lavora al ritorno di Pogba: il Manchester United fa muro, ma l’agente Raiola può spingerlo a Torino

La Juventus pensa già al mercato del prossimo giugno. La società bianconera è pronta a rivoluzionare la squadra dopo l’anno di transizione vissuto alla guida di Andrea Pirlo. Il club investirà su grandi campioni e tra i nomi più corteggiati figura sempre Paul Pogba, considerato incedibile dal Manchester United. La trattativa ha però margini di miglioramento, anche grazie al lavoro di Mino Raiola, agente del francese.

Calciomercato Juventus, intrigo Pogba

Paul Pogba sta vivendo una stagione da sogno con il Manchester United. Il club è tornato in vetta in Premier League, ma ha mancato la qualificazione agli ottavi di Champions League. I buoni risultati in campo nazionale sono arrivati anche grazie alle prestazioni del francese autore di tre gol e un assist in stagione, due dei quali decisivi per la vittoria finale della squadra. Mister Solskjær lo considera incedibile, ma non è così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sconto dal Real Madrid | Prezzo ‘stracciato’

Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suo agente, Mino Raiola, spinge per riportarlo alla Juventus. I Red Devils sono convinti che il giocatore voglia restare, ma la prossima estate potrebbe perderlo a cifre non impossibili. Lo United – che ha esercitato l’opzione per il rinnovo unilaterale – chiede 80 milioni, ma l’affare può chiudersi a 60 milioni. Sul giocatore resta vivo l’interesse anche di Psg e Real Madrid, ma a fare la differenza sarà la volontà di Pogba.

Pogba vuole tornare alla Juventus, squadra con la quale ha realizzato 34 gol e 40 assist in 178 partite. Il francese dovrebbe però rivedere le pretese economiche di un contratto attualmente miliardario con lo United che lo vede guadagnare oltre un milione di euro al mese.