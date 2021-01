Da tempo la Juventus continua a tenere gli occhi puntati nel Real Madrid: il prezzo cala ed i bianconeri ci riprovano

La Juventus mette in bacheca il primo trofeo della stagione e dell’era Pirlo, con la vittoria sul Napoli nella Supercoppa italiana. Adesso però i bianconeri danno un’accelerata al proprio calciomercato invernale, visto che mancano solo 10 giorni alla chiusura della sessione di gennaio. Dal Real Madrid arrivano buone notizie, con il prezzo di un obiettivo che scende e rende il colpo possibile.

Calciomercato Juventus, scende il prezzo di Isco: il Real chiede 15 milioni ora

Serve una svolta nel calciomercato della Juventus per portare rinforzi nella rosa di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ieri sera ha messo in bacheca il suo primo trofeo da allenatore vincendo la Supercoppa, ma ora vorrebbe che la società gli portasse qualche new entry in rosa. Da tempo il mirino della società juventina si è posato su Isco, calciatore ormai in rotta con il Real Madrid, e proprio da lì arrivano buone notizie.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i ‘Blancos’ avrebbero abbassato il prezzo per l’uscita del calciatore spagnolo, accontentandosi di 15 milioni di euro. Un prezzo che diventa molto più abbordabile per i bianconeri, che potrebbero decidere di sferrare l’assalto decisivo per un colpo seguito da diverso tempo.