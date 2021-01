Kone non andrà al Milan: il giocatore ha firmato con il Borussia e rimarrà in prestito in Ligue 1 fino a fine stagione

Kouadio Kone è un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach: il giocatore era stato inseguito dal Milan per diverso tempo, ma alla fine l’affare è sfumato. “Sono molto felice di essere qui. Ero molto interessato a giocare per questo club: offre ai giocatori l’opportunità di crescere molto e io voglio continuare a imparare molto”. Contratto con il club tedesco fino al 2025, ma resterà in prestito al Tolosa fino al termine della stagione: il trasferimento, quindi, avverrà soltanto dopo gli Europei.