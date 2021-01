Novità importanti in ottica calciomercato Bologna e calciomercato Parma. La cessione di Mateta al Crystal Palace allontana Ducksch dall’Italia

Jean-Philippe Mateta è ufficialmente un nuovo calciatore del Crystal Palace. Il 23enne centravanti francese di origini congolesi si è trasferito dal Mainz alla società londinese con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Un acquisto che potrebbe avere ripercussioni anche per i club di Serie A: i tedeschi, infatti, hanno bisogno di trovare un sostituto all’altezza e hanno messo gli occhi su Marvin Ducksch, bomber nel mirino anche di Parma e Bologna. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercatonews.com, però, le due emiliane sono state sorpassate proprio dal Mainz nella corsa all’attaccante classe 1994 che si sta mettendo in mostra con l’Hannover. Possibile che l’affare Ducksch vada in porto a ridosso del week end per una cifra che si aggira tra 1 e 2 milioni di euro.

R.M.