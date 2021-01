Per la prossima stagione un top club europeo pensa all’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: avviati i contatti

La questione panchine interessa diversi club europei che non stanno rispettando le attese. In Italia è la Roma a vedere il tecnico Paulo Fonseca essere in bilico, mentre in Spagna gli stessi ragionamenti si fanno con Zidane nel Real Madrid. Infine in Premier League ad essere in forte dubbio è l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta. Ad essere accostato a questi club è il profilo di Massimiliano Allegri, che è inattesa di una nuova avventura. Un club apre i contatti con l’allenatore italiano.

Calciomercato, il Real Madrid apre i contatti con Allegri: sarà l’erede di Zidane

Sono giorni difficili all’interno di diversi club europei e molti di loro prendono in considerazione il profilo di Massimiliano Allegri, accostato anche alla Roma in Italia, come possibile sostituto di Paulo Fonseca. Ma al momento una delle piste più probabili sembrerebbe essere quella che porta al Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes’, il club spagnolo starebbe cercando l’erede di Zidane, che dopo l’eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell’Alcoyano, squadra di Serie C spagnola, torna ad essere in bilico. Il portale spagnolo riporta che Florentino Perez avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il candidato ideale per la prossima stagione e sarebbero già partiti i contatti con l’entourage del tecnico italiano. Sull’ex Juventus però, pende anche l’interesse dell’Arsenal.