L’Inter a caccia dell’attaccante per completare il reparto offensivo di Conte. Nella lista c’è anche Origi: i nerazzurri potrebbero pensare ad uno scambio con il Liverpool per Eriksen

Non ci saranno grandi colpi per l’Inter in questa finestra del mercato invernale. La difficile situazione economica e la possibile cessione di quote del pacchetto azionario da parte di Suning, inducono la dirigenza di Viale della Liberazione a muoversi con oculatezza e alla ricerca di occasioni low cost.

Inter, Eriksen al Liverpool: scambio con Origi

Antonio Conte ha chiesto un rinforzo in attacco per completare la batteria offensiva dei nerazzurri, con l’addio di Pinamonti che rimane al momento congelato. Il giovane centravanti, poco utilizzato finora dall’ex Ct della Nazionale, resta sul mercato al pari di Eriksen nel reparto di centrocampo. A parte qualche sondaggio dall’estero, Paris Saint-Germain e un ritorno al Tottenham in particolare, non sono per il momento arrivate proposte concrete per il fantasista numero 22. Eriksen continua a non rientrare nei piani di Conte che lo ha riciclato a vice Brozovic negli ultimi tempi.

Oltre al Tottenham il danese ha comunque diversi estimatori in Premier League, tra le quali spiccano Arsenal e Liverpool. Eriksen è un profilo che non dispiacerebbe a Klopp, soprattutto in un periodo di emergenza per i ‘Reds’ considerando i tanti infortuni che stanno colpendo la squadra campione d’Inghilterra. L’Inter potrebbe così approfittare della situazione per inserire Eriksen in una possibile operazione per Origi, che sta vivendo una situazione simile a quella del danese nel Liverpool. Il belga ha poco spazio con Klopp e sarebbe felice di raggiungere l’amico e connazionale Lukaku a Milano. Origi è uno dei nomi segnati nella lista di Marotta e Ausilio alla voce quarta punta, insieme a Gervinho, Eder e Lasagna.

L’idea di Inter e Liverpool, allora, potrebbe essere quella di intavolare una trattativa sullo scambio di prestiti fino a giugno tra i due giocatori. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno sviluppi in questo senso.