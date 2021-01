Calciomercato Inter, futuro Conte | "Ecco chi sarà il prossimo allenatore"

Antonio Conte a fine stagione potrebbe non essere più l’allenatore dell’Inter: arrivano le dichiarazioni di Gian Luca Rossi

Il futuro di Antonio Conte all’Inter è ancora tutto da decifrare. I nerazzurri stanno lottando per lo scudetto insieme al Milan, con il quale giocheranno anche i quarti di Coppa Italia. Tuttavia, alcune situazioni hanno fatto andare in ‘disaccordo’ l’allenatore e la dirigenza. L’uscita anticipata dalla Champions League, le dichiarazioni post-partita, inducono a pensare che a fine campionato l’Inter e Conte si separeranno. A tal proposito, si è espresso il giornalista Gian Luca Rossi.

Inter, addio Conte: Allegri per il futuro

Gian Luca Rossi, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘TopCalcio 24‘ del futuro di Conte: “Comunque vada a finire, l’avventura di Conte all’Inter terminerà a fine stagione. Non penso che faccia anche il terzo anno. E penso che il prossimo allenatore dei nerazzurri sarà Massimiliano Allegri“. Un avvicendamento già verificatosi sulla panchina della Juventus qualche anno fa, quando dopo che Conte andò via, arrivò il tecnico toscano.

Allegri è attualmente senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus nel 2019, per ingaggiare Maurizio Sarri. Le sue doti gli hanno permesso di conquistare oltre a una quantità spropositata di campionati e coppe, anche la fiducia di tifosi e dirigenza per l’aplomb con cui affronta i post-gara. Un profilo diverso rispetto a Conte, anche per provare il salto di qualità in Europa dopo l’affermazione in Serie A per l’Inter.