L’Inter di Antonio Conte ed il PSG di Mauricio Pochettino potrebbero imbastire un clamoroso scambio la prossima estate di calciomercato. I profili sul piatto sarebbero quelli di Christian Eriksen, trequartista della Beneamata, e Marco Verratti, centrocampista della società parigina

Christian Eriksen non è riuscito a trovare ancora la sua dimensione con la maglia dell’Inter. Nonostante ciò, il danese non sembra destinato a partire in questa sessione di calciomercato, con il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra che diventa quindi decisivo per le sue sorti. In caso di permanenza del tecnico leccese infatti, l’Inter potrebbe decidere di vendere Eriksen in estate, magari con la formula dello scambio con un altro top club europeo.

Stiamo parlando del PSG di Mauricio Pochettino, mentore di Eriksen ai tempi del Tottenham, che sarebbe ben disposto ad accogliere l’ex stella dell’Ajax e degli Spurs. In cambio, l’Inter chiederebbe alla società parigina il cartellino di Marco Verratti, centrocampista italiano che veste la maglia della società transalpina ormai da diverse stagioni.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Verratti | I dettagli del possibile affare

Christian Eriksen ha un valore di mercato, al momento, attorno ai 35/40 milioni di euro. Più di 20 milioni in meno rispetto a quelli che andrebbe a chiedere il PSG per Verratti, valutato dalla società parigina fra 60 ed i 65 milioni di euro.

Il PSG potrebbe chiedere quindi un conguaglio all’Inter. Ma c’è un altro problema: l’ingaggio di Verratti. L’ex Pescara ha infatti rinnovato recentemente il suo contratto e non sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese sotto i 9 milioni di euro netti che percepisce in Francia. Eriksen invece, con l’Inter, ha un ingaggio di 7,5 milioni di euro a stagione.